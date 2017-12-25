Подозреваемые в жестоком убийстве Кристины Приходько задержаны
25 декабря 2017, 14:50
Полиция и Следственный комитет объявили о задержании подозреваемых в резонансном убийстве 19-летней студентки Кристины Приходько, чье тело было найдено в Чемском бору 23 декабря (Atas.info сообщал вам об этом шокирующем преступлении).
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