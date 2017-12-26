За оплеуху депутату сибиряк получил два года условно

Пикантность и резонанс этому делу придает то, что пожилой мужчина довольно крепкого телосложения осужден за то, что ударил депутата областного Заксобрания от КПРФ Андрея Жирнова. Этот инцидент произошел более четырех лет назад. 27 июня 2013 года, в фойе малого зала здания Законодательного собрания Новосибирской области, Бизин подошел к депутату Жирнову и ударил его рукой в лицо. Сам осужденный объяснил, что ударил депутат Жирнова по причине «личной неприязни» - таким непарламентским способом Бизин выразил свое недовольство действиями депутата. В судебном процессе прозвучали показания, что, помимо этого инцидента, Бизин угрожал депутату, а также не раз мешал работе депутатского центра, материл депутата и его помощников и даже устроил слежку за помощницей Жирнова, докучая девушке телефонными звонками. Депутат Жирнов оказался не единственной жертвой рукоприкладства со стороны Бизина. Так, 4 июля 2013 года он ударил по лицу следователя СКР прямо в его рабочем кабинете. Суд окончательно приговорил Евгения Бизина к двум годам лишения свободы (условно), с испытательным сроком два года.