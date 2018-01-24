НА ТВЕРДУЮ ПЯТЕРКУ. «Сибирь» победила «Ладу» и обошла в таблице омский «Авангард»

Этот впечатляющий рывок позволил новосибирским хоккеистам на очко обойти «Авангард», оттеснив омичей на 8-е место. Однако, даже такие подвиги не гарантировали «Сибири» место в плей-офф. Ситуация на Востоке крайне запутанная. Сразу четыре команды: «Салават Юлаев» (уступивший сегодня дома по буллитам «Йокериту»), «Сибирь», «Авангард» и «Амур», - могут подняться вторую строчку Восточной конференции, а могут и не попасть в плей-офф. Решающим для «Сибири» станет матч в Омске с «Авангардом», который пройдет 27 февраля, после длинной паузы, которую чемпионат КХЛ берет в связи с Олимпийскими играми. (К слову, «Сибирь» на Олимпиаде будет представлена тремя игроками: Александр Бергстрём сыграет за сборную Швеции, Йонас Энлунд - за сборную Финляндии, а Рок Тичар - за Словению).