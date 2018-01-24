НА ТВЕРДУЮ ПЯТЕРКУ. «Сибирь» победила «Ладу» и обошла в таблице омский «Авангард»

Posted 23 января 2018, 22:21
Published 23 января 2018, 22:21
Modified 5 августа 2022, 12:08
Updated 5 августа 2022, 12:08
Второй подряд сухой матч Алексея Красикова и дубль Александра Шарова принесли новосибирской команде победу над упрямой и стойкой тольяттинской «Ладой» - 2:0.
Сегодняшний матч «Сибири» против «Лады» вызвал абсолютное ощущение дежавю: характер игры, с первых ее минут, один в один повторял матч этих же команд, сыгранный пять дней назад в Тольятти. Тотальное преимущество «Сибири» в первом периоде (броски в створ ворот 18-3 в пользу сибиряков) и... масса упущенных возможностей для взятия ворот.
Картина мало чем изменилась и во втором периоде. Разве что единственное во этой двадцатиминутке удаление Зырянова позволило игрокам «Лады» подправить статистику бросков по воротам. На первые роли, как и в игре пятидневной давности вышли вратари. 20-летний голкипер «Лады» Антон Красоткин (сын известного защитника ярославского «Торпедо», а затем «Локомотива» и сборной России, трехкратного чемпиона страны Дмитрия Красоткина) два с половиной периода держал «Ладу» на ходу, порой совершая невероятные спасения.
Третий период тольяттинцы начали заметно активнее, и уже Алексею Красикову несколько раз пришлось выручать команду. По характеру игры становилось ясно, что для судьбу такого матча решит одна шайба, или единственная ошибка...
«Сибири» удалось дожать упрямую и боевитую тольяттинскую команду. Гостей подвели удаления - в концовке матча сибиряки дважды сумели реализовать численное преимущество. На 53-й минуте Александр Шаров в непростой ситуации сумел добить шайбу, угодившую в штангу после дальнего броска Андрея Ермакова, а на 59-й минуте Степан Санников своевременным пасом нашел все того же Шарова, забытого защитниками «Лады» прямо перед воротами, и тот в ближнем бою сумел протолкнуть шайбу под вратарем в сетку - 2:0.
Новосибирская команда одержала пятую победу подряд, при этом в трех последних матчах не пропустила ни одной шайбы. Хоккейные обозреватели уже подсчитали, что в последних 15 матчах (после того, как команду возглавил Владимир Юрзинов) «Сибирь» одержала 12 побед, набрав 35 очков. На этом отрезке сибиряки являются лучшей командой лиги, опережая СКА и ЦСКА, у которых в последних пятнадцати матчах по 31 очку.
Этот впечатляющий рывок позволил новосибирским хоккеистам на очко обойти «Авангард», оттеснив омичей на 8-е место. Однако, даже такие подвиги не гарантировали «Сибири» место в плей-офф. Ситуация на Востоке крайне запутанная. Сразу четыре команды: «Салават Юлаев» (уступивший сегодня дома по буллитам «Йокериту»), «Сибирь», «Авангард» и «Амур», - могут подняться вторую строчку Восточной конференции, а могут и не попасть в плей-офф. Решающим для «Сибири» станет матч в Омске с «Авангардом», который пройдет 27 февраля, после длинной паузы, которую чемпионат КХЛ берет в связи с Олимпийскими играми. (К слову, «Сибирь» на Олимпиаде будет представлена тремя игроками: Александр Бергстрём сыграет за сборную Швеции, Йонас Энлунд - за сборную Финляндии, а Рок Тичар - за Словению).
Если «Сибирь» в основное время обыграет «Авангард», она за тур до конца регулярки гарантирует себе место в плей-офф, вне зависимости от того, как сыграют конкуренты.