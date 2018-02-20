atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2018, 14:56

Published 20 февраля 2018, 14:56

Modified 5 августа 2022, 12:06

Updated 5 августа 2022, 12:06

Дама полтора месяца хранила украденные доллары ближе к телу – в своем белье

20 февраля 2018, 14:56
Кражу довольно крупной суммы в валюте она совершила в аэропорту «Толмачево» еще в суете Новогодних праздников, а задержали женщину спустя полтора месяца.

Кражу довольно крупной суммы в валюте она совершила в аэропорту «Толмачево» еще в суете Новогодних праздников, а задержали женщину спустя полтора месяца. В первые дни января к сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво обратился гражданин одной из среднеазиатских республик. Он сообщил, что при досмотре в аэропорту, прямо с ленты досмотрового комплекса у него пропала сумочка-«барсетка», в которой были документы и 1 200 долларов. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что «барсетку» с ленты похитила женщина. Ее приметы были установлены. В результате оперативно-розыскных мероприятий, через полтора месяца похитительница была задержана. Ей оказалась 50-летяя дама. При личном досмотре у нее были найдены и похищенные деньги. Как установили полицейские, дама прилетела в Новосибирск тем же рейсом. Проходя досмотр, она положила свою сумку на ленту рентгенотелевизионной установки, а когда прошла через через рамку металлодетектора и стала забирать свою сумку, то увидела рядом с ней еще и «барсетку», которую решила тоже прихватить. Сумочку и документы, которые были в ней, она выбросила, а доллары забрала, и все полтора месяца носила при себе в нижнем белье. Как говорится, классика жанра… Всю украденную сумму полицейские вернули потерпевшему, который долго не мог поверить в такой поворот событий и с восточным красноречием благодарил сотрудников линейного отдела полиции аэропорта Толмачёво за профессиональную работу. Дама же может получить до пяти лет лишения свободы за кражу.

#Денис Объедкин#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика