Дама полтора месяца хранила украденные доллары ближе к телу – в своем белье

Кражу довольно крупной суммы в валюте она совершила в аэропорту «Толмачево» еще в суете Новогодних праздников, а задержали женщину спустя полтора месяца. В первые дни января к сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво обратился гражданин одной из среднеазиатских республик. Он сообщил, что при досмотре в аэропорту, прямо с ленты досмотрового комплекса у него пропала сумочка-«барсетка», в которой были документы и 1 200 долларов. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что «барсетку» с ленты похитила женщина. Ее приметы были установлены. В результате оперативно-розыскных мероприятий, через полтора месяца похитительница была задержана. Ей оказалась 50-летяя дама. При личном досмотре у нее были найдены и похищенные деньги. Как установили полицейские, дама прилетела в Новосибирск тем же рейсом. Проходя досмотр, она положила свою сумку на ленту рентгенотелевизионной установки, а когда прошла через через рамку металлодетектора и стала забирать свою сумку, то увидела рядом с ней еще и «барсетку», которую решила тоже прихватить. Сумочку и документы, которые были в ней, она выбросила, а доллары забрала, и все полтора месяца носила при себе в нижнем белье. Как говорится, классика жанра… Всю украденную сумму полицейские вернули потерпевшему, который долго не мог поверить в такой поворот событий и с восточным красноречием благодарил сотрудников линейного отдела полиции аэропорта Толмачёво за профессиональную работу. Дама же может получить до пяти лет лишения свободы за кражу.