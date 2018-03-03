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Posted 3 марта 2018, 02:04

Published 3 марта 2018, 02:04

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

ДОЖДЕТСЯ ЛИ НОВОСИБИРСК ПРОДОЛЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО?

3 марта 2018, 02:04
Во время последнего приезда в Новосибирск президента страны Владимира Путина, глава государства обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Травниковым вопросы развития региона.На встрече врио губернатора обратился к президенту с просьбой помочь в развитии новосибирского метро. Травников рассказал главе государства о приоритетах и этапах возможного дальнейшего строительства новосибирского метро и попросил у Владимира Путина поддержки в реализации этих планов на уровне федерального Правительства. Как потом рассказал Андрей Травников, президент выразил поддержку и дал соответствующие поручения. Верите ли вы, что строительство метро в Новосибирске в ближайшие годы будет продолжено?

Во время последнего приезда в Новосибирск президента страны Владимира Путина, глава государства обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Травниковым вопросы развития региона.На встрече врио губернатора обратился к президенту с просьбой помочь в развитии новосибирского метро. Травников рассказал главе государства о приоритетах и этапах возможного дальнейшего строительства новосибирского метро и попросил у Владимира Путина поддержки в реализации этих планов на уровне федерального Правительства.Как потом рассказал Андрей Травников, президент выразил поддержку и дал соответствующие поручения.Верите ли вы, что строительство метро в Новосибирске в ближайшие годы будет продолжено?

#Денис Объедкин#Аналитика
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