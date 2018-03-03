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Posted 2 марта 2018, 22:54

Published 2 марта 2018, 22:54

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Преступление на почве гормонов: два семиклассника с интервалом в два часа дважды ограбили один и тот же секс-шоп

2 марта 2018, 22:54
Пострадавшим от подросткового гормонального взрыва оказался магазин интимных товаров на улице Дуси Ковальчук.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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