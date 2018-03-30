Пьяный «наездник» устроил массовую аварию на Ипподромской магистрали. Есть пострадавшие

По свидетельствам очевидцев, водитель «Мицубиси» был в изрядном подпитии. Свое состояние он объяснил тем, что отмечал день рождения своего сына. Непонятно: или папаша на радостях изрядно употребил уже с утра, или слишком поздно закончил вчерашние торжества. Ясно, что теперь ему суждено стать пешеходом: прав его безусловно лишат, а свой автомобиль он попросту уничтожил.