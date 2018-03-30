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Posted 30 марта 2018, 14:27

Published 30 марта 2018, 14:27

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Пьяный «наездник» устроил массовую аварию на Ипподромской магистрали. Есть пострадавшие

30 марта 2018, 14:27
Жесткая авария, в которой пострадали три человека, произошла сегодня утром недалеко от ТЦ «Аура».

Жесткая авария, в которой пострадали три человека, произошла сегодня утром недалеко от ТЦ «Аура».

Водитель старенького седана «Mitsubishi Lancer» на высокой скорости двигался в сторону развязки с улицей Фрунзе. Едва миновав перекресток Ипподромской магистрали и улицы Военной, лихач не справился с управлением при перестроении из ряда в ряд, его занесло и выбросило через разделительный газон на встречную полосу, где он «подбил» как кеглю «Ладу-Калину», а та, в свою очередь, зацепила «Волгу»…

В аварии пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

По свидетельствам очевидцев, водитель «Мицубиси» был в изрядном подпитии. Свое состояние он объяснил тем, что отмечал день рождения своего сына. Непонятно: или папаша на радостях изрядно употребил уже с утра, или слишком поздно закончил вчерашние торжества. Ясно, что теперь ему суждено стать пешеходом: прав его безусловно лишат, а свой автомобиль он попросту уничтожил.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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