Пьяный «наездник» устроил массовую аварию на Ипподромской магистрали. Есть пострадавшие

Posted 30 марта 2018, 14:27
Published 30 марта 2018, 14:27
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Жесткая авария, в которой пострадали три человека, произошла сегодня утром недалеко от ТЦ «Аура».
Водитель старенького седана «Mitsubishi Lancer» на высокой скорости двигался в сторону развязки с улицей Фрунзе. Едва миновав перекресток Ипподромской магистрали и улицы Военной, лихач не справился с управлением при перестроении из ряда в ряд, его занесло и выбросило через разделительный газон на встречную полосу, где он «подбил» как кеглю «Ладу-Калину», а та, в свою очередь, зацепила «Волгу»…
В аварии пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
По свидетельствам очевидцев, водитель «Мицубиси» был в изрядном подпитии. Свое состояние он объяснил тем, что отмечал день рождения своего сына. Непонятно: или папаша на радостях изрядно употребил уже с утра, или слишком поздно закончил вчерашние торжества. Ясно, что теперь ему суждено стать пешеходом: прав его безусловно лишат, а свой автомобиль он попросту уничтожил.