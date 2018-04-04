На время Пасхального крестного хода в Новосибирске частично перекроют несколько центральных улиц

Posted 4 апреля 2018, 16:02
Published 4 апреля 2018, 16:02
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
В воскресенье, 8 апреля, в день празднования Светлого Христова Воскресения (Пасхи), в Новосибирске пройдет крестный ход. В нем, помимо священнослужителей - духовенства храмов города, примут участие учащиеся православных гимназий, богословского института, певчие, прихожане Новосибирска и Новосибирской области.
Пасхальный крестный ход пройдет в Новосибирске в третий раз. Впервые шествие в честь Пасхи было организовано в 2016 году.
Маршрут Пасхального крестного хода, как и в прошлом году - от Вознесенского кафедрального собора до собора Св. Александра Невского.
При проведении крестного хода (с 12.00 до 15.00) будет временно прекращено движение транспорта по следующим улицам города:
– с 11.00 до 12.40 – по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова; – с 12.00 до 12.40 – по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта; – с 12.00 до 14.00 – по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Колыванской; – с 12.00 до 13.00 – по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Чаплыгина; – с 12.00 до 13.00 – по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; – с 12.00 до 13.00 – по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход; – с 13.00 до 15.00 – по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака. Городские власти призывают водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.