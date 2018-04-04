На время Пасхального крестного хода в Новосибирске частично перекроют несколько центральных улиц

– с 11.00 до 12.40 – по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова; – с 12.00 до 12.40 – по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта; – с 12.00 до 14.00 – по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Колыванской; – с 12.00 до 13.00 – по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Чаплыгина; – с 12.00 до 13.00 – по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; – с 12.00 до 13.00 – по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход; – с 13.00 до 15.00 – по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака. Городские власти призывают водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.