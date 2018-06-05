В День России на главной площади города новосибирцам споёт Полина Гагарина

Выступление известной поп-певицы завершит фестиваль «С Днем рождения, Россия!», который пройдет в Новосибирске 12 июня, в День России. Сообщается, что фестиваль проводится по инициативе правительства Новосибирской области, а его программа охватывает не только областной центр - во всех районах области будут организованы концерты, выставки, фестивали, молодёжные акции. Всего будет проведено более 500 мероприятий разного формата. 9 июня в правительстве Новосибирской области торжественно вручат паспорта 110 юным новосибирцам из 22 районов Новосибирской области. В этот же день в театре «Глобус» пройдут торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню России. Кроме того, здесь состоится вручение государственной премии Новосибирской области. 11 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района пройдет уже традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции «Сибирский огонь». 12 июня в 16.30 в Новосибирске начнется праздничное молодёжное шествие «Мы — будущее России!». Шествие стартует от Нарымского сквера и завершится на площади Ленина. Центральным событием дня станет фестиваль «С днём рождения, Россия!», который также пройдет на площади Ленина в Новосибирске. С 14.00 до 16.30 перед главной сценой будут работать интерактивные площадки, стрит-арт, пройдут соревнования по танцам и уличному футболу. В 17.00, после того, как на площади появится колонна участников шествия «Мы — будущее России», начнется официальная часть праздника. Концертную программу на главной сцене откроют молодые исполнители, а завершит её выступление хэдлайнера - Полины Гагариной. Её выступление намечено на 21.00. Завершит праздничную программу фейерверк. Кроме того, известно, что 12 июня в рабочем посёлке Коченево состоится межрайонный фестиваль национальных культур «Родина моя многоликая», участниками которого станет более 90 творческих коллективов районов Новосибирской области. Центральной площадкой этого фестиваля станет площадь Победы. Свою праздничную акцию проведет в День России Новосибирский государственный художественный музей. Она называется «Музеи — богатство России». С 12.00 до 20.00 будет бесплатно работать выставка «Мастера Сибири».