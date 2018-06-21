Сломанный унитаз стал причиной аварийной посадки «Боинга» в Новосибирске

«Boeing 737-800» компании «Аэрофлот», на борту которого находились 149 пассажиров, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево» сегодня в 07 часов 10 минут. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Томск, не дотянул до конечной точки своего маршрута из-за… неисправного унитаза. Представители «Аэрофлота» сообщили агентству «РБК Новосибирск», что в одном из туалетов «Боинга» прорвало шланг и вода из унитаза потекла в салон. Поломка не фатальная и самолет, вероятно (пусть и с меньшей долей комфорта) мог долететь до Томска. Однако, как выяснилось, в томском аэропорту устранить неисправность не могли, в Новосибирске же технические службы способны устранить практически любую неисправность, поэтому экипаж принял решение садиться в «Толмачево». Пострадавшие от неисправного унитаза пассажиры были вынуждены задержаться в Новосибирске на два с половиной часа.