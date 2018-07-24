В Новосибирске женщина отправилась за покупками и родила прямо в торговом центре

Беременная женщина (на вид ей 30-35 лет), вместе с мужем делала покупки, когда у нее вдруг начались схватки. Сотрудницы магазина не растерялись и приняли роды прямо в торговом центре, благо по соседству в здании расположена аптека, откуда немедленно были взяты одноразовые пеленки, бинты, необходимые препараты и прочее.