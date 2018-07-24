В Новосибирске женщина отправилась за покупками и родила прямо в торговом центре

Posted 24 июля 2018, 16:37
Published 24 июля 2018, 16:37
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
О необычном случае, произошедшем сегодня днем в торговом центре «Заря» на Западном жилмассиве Новосибирска (улица Забалуева), рассказали подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».
Беременная женщина (на вид ей 30-35 лет), вместе с мужем делала покупки, когда у нее вдруг начались схватки. Сотрудницы магазина не растерялись и приняли роды прямо в торговом центре, благо по соседству в здании расположена аптека, откуда немедленно были взяты одноразовые пеленки, бинты, необходимые препараты и прочее.
Роды прошли успешно: прибывшим на вызов медикам роженицу передали уже с появившимся на свет малышом – мальчиком.