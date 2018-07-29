Футбол. «Сибирь» в Хабаровске не удержала победный счет

Пенальти, назначенный в ворота сибиряков на 93-й минуте матча (новосибирские футболисты к тому времени больше получаса играли в меньшинстве) не позволил «Сибири» одержать первую в сезоне победу. Хабаровчене реализовали одиннадцатиметровый и сравняли счет. Матч закончился вничью - 1:1. В третьем туре первенства ФНЛ «Сибирь» на выезде встречалась с клубом «СКА-Хабаровск», еще в прошлом сезоне выступавшем в Премьер-лиге. После неудачного старта (в двух первых матчах сибиряки набрали всего одно очко) тренерский штаб новосибирской команды внес изменения в стартовый состав - на скамейке запасных оказались защитник Полюткин, полузащитник Рыжков и нападающий Галыш, которых заменили Кушнирук, Макаренко и Гладышев. «Сибирь» была очень близка к тому, чтобы одержать первую в сезоне победу - уже на 18-й минуте полузащитник сибиряков Павел Киреенко открыл счет. На 60-й минуте «Сибирь» осталась в меньшинстве - за две желтых карточки был удален Антон Кушнирук. Уйти от поражения хабаровчанам помог пенальти, назначенный в ворота гостей на 93-й минуте. Одиннадцатиметровый реализовал полузащитник СКА Казанков. Ничья - 1:1. Следующий матч «Сибирь» проведет дома. В субботу, 4 августа, новосибирские футболисты будут принимать московскую команду «Спартак-2».