atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2019, 11:18

Published 1 ноября 2019, 11:18

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Власти рассказали, что появится на месте кафе «Карат» в Дзержинском районе

1 ноября 2019, 11:18
Демонтаж будет произведен принудительно в присутствии судебных приставов и властей.

1 ноября на улице Авиастроителей сносят кафе «Карат».

Таково было решение суда в отношении незаконно нестационарного объекта. Как сообщает мэрия Новосибирска, о том, что кафе необходимо демонтировать, собственника предупреждали. Но предприниматель игнорировал все уведомления, в итоге вмешались судебные приставы и мэрия.

Во время демонтажа на месте будут присутствовать представители городской и районной администрации и ФССП.

Власти уже поделились своим планами на земельный участок. Планируется организовать здесь сквер, где будут установлены спортивные объекты.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика