Власти рассказали, что появится на месте кафе «Карат» в Дзержинском районе

Posted 1 ноября 2019, 11:18
Published 1 ноября 2019, 11:18
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
1 ноября на улице Авиастроителей сносят кафе «Карат».
Таково было решение суда в отношении незаконно нестационарного объекта. Как сообщает мэрия Новосибирска, о том, что кафе необходимо демонтировать, собственника предупреждали. Но предприниматель игнорировал все уведомления, в итоге вмешались судебные приставы и мэрия.
Во время демонтажа на месте будут присутствовать представители городской и районной администрации и ФССП.
Власти уже поделились своим планами на земельный участок. Планируется организовать здесь сквер, где будут установлены спортивные объекты.