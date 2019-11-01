Власти рассказали, что появится на месте кафе «Карат» в Дзержинском районе

Таково было решение суда в отношении незаконно нестационарного объекта. Как сообщает мэрия Новосибирска, о том, что кафе необходимо демонтировать, собственника предупреждали. Но предприниматель игнорировал все уведомления, в итоге вмешались судебные приставы и мэрия.