Задержан третий подозреваемый в стрельбе у Хилокского рынка в Новосибирске

Posted 1 ноября 2019, 08:29
Published 1 ноября 2019, 08:29
Modified 5 августа 2022, 12:06
Updated 5 августа 2022, 12:06
Еще один участник конфликта со стрельбой, который случился в начале октября на новосибирском рынке, задержан в Иркутске.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НО, 26 октября третий подозреваемый, 36-летний уроженец Средней Азии, пытался уехать с иркутского железнодорожного вокзала в Читу. В этот момент его арестовали. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве и хулиганстве.
Полиция проводит следственные мероприятия, в рамках которых пытается установить причастность подозреваемых к совершению иных конфликтов с торговцами, а также местонахождение других участников преступления.
Напомним, 7 октября в Ленинском районе Новосибирска произошла стрельба недалеко от Хилокского рынка. Тогда пострадало пять человек, полиция задержала 50 участников конфликта. Двоих подозреваемых отправили в СИЗО. Как пишет «Тайга.инфо», один из них директор ООО «Тамерлан».
По словам торговцев рынка, группировка, которая называла себя «Тамерлан», держала в страхе весь рынок и вымогала у продавцов деньги. 2 октября у одного из пострадавших «рэкетиры» потребовали 50 тысяч рублей. За отказ того жестокого избили. Через пару дней они вернулись, но за торговца вступились коллеги, что и привело к потасовке.
По данным сервиса RusProfile, ООО «Тамерлан» занимается крупными поставками овощей и фруктов для госучреждений и ведомств. Среди них ГУ МВД по НО, районные больницы, хозяйственное управление мэрии и др.