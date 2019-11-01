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Posted 1 ноября 2019, 08:29

Published 1 ноября 2019, 08:29

Modified 5 августа 2022, 12:06

Updated 5 августа 2022, 12:06

Задержан третий подозреваемый в стрельбе у Хилокского рынка в Новосибирске

1 ноября 2019, 08:29
По решению суда подозреваемый был помещен под стражу.

Еще один участник конфликта со стрельбой, который случился в начале октября на новосибирском рынке, задержан в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НО, 26 октября третий подозреваемый, 36-летний уроженец Средней Азии, пытался уехать с иркутского железнодорожного вокзала в Читу. В этот момент его арестовали. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве и хулиганстве.

Полиция проводит следственные мероприятия, в рамках которых пытается установить причастность подозреваемых к совершению иных конфликтов с торговцами, а также местонахождение других участников преступления.

Напомним, 7 октября в Ленинском районе Новосибирска произошла стрельба недалеко от Хилокского рынка. Тогда пострадало пять человек, полиция задержала 50 участников конфликта. Двоих подозреваемых отправили в СИЗО. Как пишет «Тайга.инфо», один из них директор ООО «Тамерлан».

По словам торговцев рынка, группировка, которая называла себя «Тамерлан», держала в страхе весь рынок и вымогала у продавцов деньги. 2 октября у одного из пострадавших «рэкетиры» потребовали 50 тысяч рублей. За отказ того жестокого избили. Через пару дней они вернулись, но за торговца вступились коллеги, что и привело к потасовке.

По данным сервиса RusProfile, ООО «Тамерлан» занимается крупными поставками овощей и фруктов для госучреждений и ведомств. Среди них ГУ МВД по НО, районные больницы, хозяйственное управление мэрии и др.

#Денис Объедкин#Криминал#Новости
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