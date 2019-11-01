Задержан третий подозреваемый в стрельбе у Хилокского рынка в Новосибирске

По словам торговцев рынка, группировка, которая называла себя «Тамерлан», держала в страхе весь рынок и вымогала у продавцов деньги. 2 октября у одного из пострадавших «рэкетиры» потребовали 50 тысяч рублей. За отказ того жестокого избили. Через пару дней они вернулись, но за торговца вступились коллеги, что и привело к потасовке.