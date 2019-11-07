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Posted 7 ноября 2019, 09:12

Published 7 ноября 2019, 09:12

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу

7 ноября 2019, 09:12
За проект установки памятника в сквере высказались только четверо.

18 человек не хотят видеть памятника Николаю Чудотворцу на входе в Нарымский сквер. Всего в общественных обсуждениях проекта по установке скульптуры одного из самых почитаемых святых в православном мире приняло участие 22 человека.

Авторы данной инициативы предложили установить памятник в сквере со стороны улицы Челюскинцев. Но большинство не считает, что объект пойдет на пользу городской среде, ведь придется сократить количество парковочных мест. Кроме того, новосибирцы не понимают, какое отношение имеет святой к истории их города.

Горожане предложили поставить памятник рядом с храмами, к примеру, у Вознесенского кафедрального собора или у церкви в Бурмистрово.

Как сообщает мэрия, вопрос о месте размещения памятника Николаю Чудотворцу также обсудят на художественном совете города.

#Общество
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