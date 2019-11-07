Новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу

Авторы данной инициативы предложили установить памятник в сквере со стороны улицы Челюскинцев. Но большинство не считает, что объект пойдет на пользу городской среде, ведь придется сократить количество парковочных мест. Кроме того, новосибирцы не понимают, какое отношение имеет святой к истории их города.