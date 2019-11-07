Рождественский фестиваль искусств в Новосибирской области пройдет на 46 площадках

Posted 7 ноября 2019, 10:34
Published 7 ноября 2019, 10:34
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Международный рождественский фестиваль искусств отпразднуют в Новосибирской области в начале декабря на 46 площадках.
Как рассказала исполняющий обязанности главы регионального Минкультуры Юрий Зимняков, событие включает в себя несколько тематических программ. Так, в рамках театральной будет поставлено 22 спектакля с участием 10 творческих коллективов. Музыкальную часть презентуют пять коллективов, которые устроят концерты на 10 площадках. Также запланирована выставочная программа.
Организаторы сообщают, что на рождественский фестиваль приглашены гости из-за рубежа: немецкий «Танцевальный пеформанс», американский певец Джейми Дейвис, камерный оркестр «Виртуозы Италии».
Напомним, что событие такого масштаба проходит один раз в два года и является крупнейшим за Уралом. В этом году он посвящен году театра в России. Даты проведения: 2-14 декабря.