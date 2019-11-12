Новосибирскую «НЭВЗ-Керамикс» требуют признать банкротом

Posted 12 ноября 2019, 10:17
Published 12 ноября 2019, 10:17
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление от компании «Сибирьлифтремонт», которая требует признать «НЭВЗ-Керамикс» банкротом.
Напомним, что «Сибирьлифтремонт» пыталось ранее взыскать задолженность по договору на техническое обслуживание лифтового оборудования.
Сумма иска – более 330 тысяч рублей.
Заявление поступило 8 ноября, о дате первого заседания пока нет информации.
Отметим, что с таким же требованием в суд обращалась инспекция налоговой службы по Заельцовскому району. Но тогда задолженность перед бюджетом была погашена, а дело о банкротстве прекращено.