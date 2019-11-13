Предпринимателю грозит лишение свободы за отказ сносить ТЦ в Новосибирске

Как сообщает областная прокуратура, трехэтажное здание по улице Новороссийской является несанкционированной постройкой. Оно реконструировано с нарушениями требований пожарной безопасности, у владельца нет разрешения на его эксплуатацию. Между тем помещение в торговом центре как сдавались, так и продолжают сдаваться в аренду. Причем ранее четыре организации и предприниматели были оштрафованы.