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Posted 13 ноября 2019, 12:09

Published 13 ноября 2019, 12:09

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Предпринимателю грозит лишение свободы за отказ сносить ТЦ в Новосибирске

13 ноября 2019, 12:09
Прокуратура в ходе проверки нашла многочисленные нарушения.

Против владельца новосибирского ТЦ «На кольце», который находится в Дзержинском районе на ул. Новороссийской, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает областная прокуратура, трехэтажное здание по улице Новороссийской является несанкционированной постройкой. Оно реконструировано с нарушениями требований пожарной безопасности, у владельца нет разрешения на его эксплуатацию. Между тем помещение в торговом центре как сдавались, так и продолжают сдаваться в аренду. Причем ранее четыре организации и предприниматели были оштрафованы.

Мэрия добилась того, что в августе владельца обязали по суду снести объект.

«В суде установлено, что несоответствие здания торгового центра требованиям пожарной безопасности создает угрозу безопасности жизни и здоровью людей, а также угрозу уничтожения или повреждения имущества других лиц», - рассказали в прокуратуре.

Но требования так и не были выполнены, и тогда вмешался следственный комитет. Следователи возбудили дело «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении товаров, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет».

Санкция данной статьи УК предусматривает несколько видов наказания: либо штраф до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет.

#Происшествия
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