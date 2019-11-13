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Posted 13 ноября 2019, 13:04

Published 13 ноября 2019, 13:04

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В эфире Первого канала рассказали о яме на Котовского

13 ноября 2019, 13:04
У ямы на Котовского есть собственный аккаунт в Twitter.

Ведущий программы «Право на справедливость», которая выходит на «Первом канале», 12 ноября в беседе с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом поинтересовался о причине неубиваемости новосибирской ямы на улице Котовского. Министр попытался разобраться в данном вопросе, но в итоге вернулся к общей информации.

О яме на улице Котовского заговорили четыре года назад. Она даже обзавелась собственным аккаунтом в Twitter, который ведет маркетолог Дмитрий Мишин.

Удивительный феном ямы в том, что она не поддается ремонту. В прошлом году был сделан капитальный ремонт на данном участке, но из-за отсутствия уклонов для отвода в ней стала скапливаться вода. И тогда яму переименовали в аквапарк на Котовского.

«Выношу на всеобщее обсуждение вопрос о присвоении всем причастным к ремонту Ямы на Котовского, в результате которого перекрёсток после каждого дождя превращается в маленькую Венецию, звания Почетный гондольер», - опубликовал владелец аккаунта.

Что ж, феномен ямы на Котовского не удалось объяснить даже главному дорожнику страны.

«К большому сожалению, реакция министра ограничились констатацией факта. Никаких конкретных действий озвучено не было. А хотелось бы услышать, например, сроки устранения этого безобразия. Стоит ли удивляться после этого такому качеству ремонта дорог?» – прокомментировал выступление министра Дмитрий Мишин.

#Общество
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