В эфире Первого канала рассказали о яме на Котовского

Удивительный феном ямы в том, что она не поддается ремонту. В прошлом году был сделан капитальный ремонт на данном участке, но из-за отсутствия уклонов для отвода в ней стала скапливаться вода. И тогда яму переименовали в аквапарк на Котовского.