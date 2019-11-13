В эфире Первого канала рассказали о яме на Котовского

Posted 13 ноября 2019, 13:04
Published 13 ноября 2019, 13:04
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Ведущий программы «Право на справедливость», которая выходит на «Первом канале», 12 ноября в беседе с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом поинтересовался о причине неубиваемости новосибирской ямы на улице Котовского. Министр попытался разобраться в данном вопросе, но в итоге вернулся к общей информации.
О яме на улице Котовского заговорили четыре года назад. Она даже обзавелась собственным аккаунтом в Twitter, который ведет маркетолог Дмитрий Мишин.
Удивительный феном ямы в том, что она не поддается ремонту. В прошлом году был сделан капитальный ремонт на данном участке, но из-за отсутствия уклонов для отвода в ней стала скапливаться вода. И тогда яму переименовали в аквапарк на Котовского.
«Выношу на всеобщее обсуждение вопрос о присвоении всем причастным к ремонту Ямы на Котовского, в результате которого перекрёсток после каждого дождя превращается в маленькую Венецию, звания Почетный гондольер», - опубликовал владелец аккаунта.
Что ж, феномен ямы на Котовского не удалось объяснить даже главному дорожнику страны.
«К большому сожалению, реакция министра ограничились констатацией факта. Никаких конкретных действий озвучено не было. А хотелось бы услышать, например, сроки устранения этого безобразия. Стоит ли удивляться после этого такому качеству ремонта дорог?» – прокомментировал выступление министра Дмитрий Мишин.