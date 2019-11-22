Суд вынес первый приговор по делу о хищении у новосибирского завода АО «Швабе»

Суд Новосибирска вынес приговор одному из участников преступной группы, похитившей более 8 млн рублей у АО «Швабе-Оборона и защита». К четырем годам колонии приговорена руководитель агентства по подбору персонала «Оборонспецкадр» Елена Батова. Поскольку у обвиняемой на руках годовалый ребенок, наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14 лет. Как сообщает «Коммерсантъ», она пошла на сделку со следствие и сдала своих подельников.