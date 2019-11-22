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Posted 22 ноября 2019, 14:05

Published 22 ноября 2019, 14:05

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Суд вынес первый приговор по делу о хищении у новосибирского завода АО «Швабе»

22 ноября 2019, 14:05
Преступная группа похитила 8,3 млн руб.

Суд Новосибирска вынес приговор одному из участников преступной группы, похитившей более 8 млн рублей у АО «Швабе-Оборона и защита». К четырем годам колонии приговорена руководитель агентства по подбору персонала «Оборонспецкадр» Елена Батова. Поскольку у обвиняемой на руках годовалый ребенок, наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14 лет. Как сообщает «Коммерсантъ», она пошла на сделку со следствие и сдала своих подельников.

По версии следствия, в апреле прошлого года экс-начальник управления отдела персоналом АО Леонид Метлюк и руководство агентства по подбору персонала «Оборонспецкадр» Батова и Олег Чернов оформляли договоры подряда на подставных лиц. С ними подписывались соглашения на оказания различного рода услуг, а затем фиктивные акты приемки. При этом всю работу выполняли сотрудники «Оборонспецкадра» по договору предоставления персонала.

В договорах подряда указывались суммы, которые были значительно выше сумм, предназначенных для расчета с работниками. Таким образом они получили доход 8,3 млн руб.

Метлюк и Чернов отрицают свою вину. Первый был выпущен под залог, второй находится под домашним арестом.

#Общество
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