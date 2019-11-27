Министр спорта Новосибирской области прокомментировал рекомендации WADA

По словам министра, на масштабные спортивные объекты в Новосибирске уже заложены деньги, как в федеральном, так и региональном бюджете. Ахапов считает, что России разрешат участвовать в спортивных мероприятиях международного уровня, а также проводить международные соревнования и у себя.