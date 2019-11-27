Министр спорта Новосибирской области прокомментировал рекомендации WADA

Posted 27 ноября 2019, 13:10
Published 27 ноября 2019, 13:10
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Строительство ледовой и волейбольного центра в Новосибирске завершат несмотря на возможные санкции WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Слова министра спорта Новосибирской области Сергея Ахапова приводит РБК-Новосибирск.
Напомним, из-за допингового скандала комиссия по соответствию рекомендовала WADA запретить России принимать международные соревнования, а российским спортсменам участвовать в соревнованиях разрешено только без российского флага и гимна.
По словам министра, на масштабные спортивные объекты в Новосибирске уже заложены деньги, как в федеральном, так и региональном бюджете. Ахапов считает, что России разрешат участвовать в спортивных мероприятиях международного уровня, а также проводить международные соревнования и у себя.
Напомним, ледовая арена является одним из объектов, которые строят в Новосибирске к молодежному ЧМ по хоккею с шайбой 2023 года. Ее стоимость составляет почти 6 млрд рублей, большую часть средств выделит федеральный бюджет. Проект будет реализован до конца 2020 года.
Стоимость центра волейбола на пересечении улицы Ипподромской и улицы Фрунзе составляет 1,8 млрд рублей. Его начали строить в прошлом году.