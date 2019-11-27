Министр здравоохранения Новосибирской области помогает студенту, которого лишили инвалидности

Posted 27 ноября 2019, 11:39
Published 27 ноября 2019, 11:39
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
ОНФ совместно с Минздравом Новосибирской области помогает студенту из Новосибирска Павлу Некрасову, которого лишили инвалидности, восстановить свои права.
Как рассказали в ОНФ, в министерстве и федеральном медцентре осмотрели молодого человека. Со своей стороны семья Павла подготовила полный пакет документов, подтверждающих состояние Павла. Бумаги направили на медико-социальную экспертизу. Эксперты примут решение 28 ноября. Министр здравоохранения НО Константин Хальзов взял ситуацию на контроль.
Напомним, Павел Некрасов частично лишился зрения и слуха после операции на мозге. После лечения и реабилитации его семья собрала документы на получение инвалидности, но ему отказали. Тогда мать Павла написала письмо Президенту Владимиру Путину. Инвалидность в итоге парню дал, но когда ему исполнилось 18 лет, ее забрали.
Молодой человек по состоянию здоровья испытывает трудности с поиском работы, но его главной мечтой является поступление в медицинский вуз.