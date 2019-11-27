Министр здравоохранения Новосибирской области помогает студенту, которого лишили инвалидности

Напомним, Павел Некрасов частично лишился зрения и слуха после операции на мозге. После лечения и реабилитации его семья собрала документы на получение инвалидности, но ему отказали. Тогда мать Павла написала письмо Президенту Владимиру Путину. Инвалидность в итоге парню дал, но когда ему исполнилось 18 лет, ее забрали.