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Posted 27 ноября 2019, 11:39

Published 27 ноября 2019, 11:39

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Министр здравоохранения Новосибирской области помогает студенту, которого лишили инвалидности

27 ноября 2019, 11:39
Министр здравоохранения Новосибирской области держит на контроле ситуацию с отменой инвалидности студенту.

ОНФ совместно с Минздравом Новосибирской области помогает студенту из Новосибирска Павлу Некрасову, которого лишили инвалидности, восстановить свои права.

Как рассказали в ОНФ, в министерстве и федеральном медцентре осмотрели молодого человека. Со своей стороны семья Павла подготовила полный пакет документов, подтверждающих состояние Павла. Бумаги направили на медико-социальную экспертизу. Эксперты примут решение 28 ноября. Министр здравоохранения НО Константин Хальзов взял ситуацию на контроль.

Напомним, Павел Некрасов частично лишился зрения и слуха после операции на мозге. После лечения и реабилитации его семья собрала документы на получение инвалидности, но ему отказали. Тогда мать Павла написала письмо Президенту Владимиру Путину. Инвалидность в итоге парню дал, но когда ему исполнилось 18 лет, ее забрали.

Молодой человек по состоянию здоровья испытывает трудности с поиском работы, но его главной мечтой является поступление в медицинский вуз.

#Медицина
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