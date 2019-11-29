Стоимость центра волейбола в Новосибирске выросла на 600 млн рублей

Как сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, центр волейбола станет площадкой для чемпионата мира по волейболу в 2022 году, и из-за этого к объекту выдвигаются более строгие требования по безопасности. У центра должно быть три степени защиты в части пожарной сигнализации и эвакуации людей. Все это требует дополнительных трат. Речь идет о почти 600 млн рублей, 500 млн руб. выделит Минспорт РФ.