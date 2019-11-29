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Posted 29 ноября 2019, 08:13

Published 29 ноября 2019, 08:13

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Стоимость центра волейбола в Новосибирске выросла на 600 млн рублей

29 ноября 2019, 08:13
Центр волейбола сможет вмешать 5000 зрителей.

Стоимость волейбольного центра в Новосибирске выросла на 600 млн рублей из-за статуса соревнований, которые намерены в нем проводить.

Как сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, центр волейбола станет площадкой для чемпионата мира по волейболу в 2022 году, и из-за этого к объекту выдвигаются более строгие требования по безопасности. У центра должно быть три степени защиты в части пожарной сигнализации и эвакуации людей. Все это требует дополнительных трат. Речь идет о почти 600 млн рублей, 500 млн руб. выделит Минспорт РФ.

Как рассказал министр спорта, к волейбольному центру построят спуск с Ипподромской магистрали и две дороги. Рядом появится гостиница.

Напомним, центр волейбола площадью почти 4,5 га строится на пересечении ул. Фрунзе и Ипподромской магистрали. Его планируют сдать в августе 2020 года. На данный момент территория вокруг объекта полностью благоустроена, достроена малая арена, работы продолжаются на большой арене. Центр волейбола сможет вмешать 5000 зрителей.

#Спорт
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