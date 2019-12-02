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Posted 2 декабря 2019, 06:50

Published 2 декабря 2019, 06:50

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Новосибирской области в доме культуры обрушился потолок

2 декабря 2019, 06:50
В результате ЧП никто не пострадал.

30 ноября в отремонтированном доме культуре Ордынского района произошло ЧП – часть потолка обрушилась.

Информацией о происшествии поделились подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск». Судя по опубликованному видео, потолок обрушился в фойе.

А ведь всего три года назад в здании проводился ремонт, в который вложили порядка 75 млн рублей. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной обрушения.

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#Происшествия
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