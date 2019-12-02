В Новосибирской области в доме культуры обрушился потолок

Posted 2 декабря 2019, 06:50
Published 2 декабря 2019, 06:50
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
30 ноября в отремонтированном доме культуре Ордынского района произошло ЧП – часть потолка обрушилась.
Информацией о происшествии поделились подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск». Судя по опубликованному видео, потолок обрушился в фойе.
А ведь всего три года назад в здании проводился ремонт, в который вложили порядка 75 млн рублей. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной обрушения.
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