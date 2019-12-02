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Posted 2 декабря 2019, 07:12

Published 2 декабря 2019, 07:12

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Жительнице Новосибирска конкуренты подарили гроб с гвоздиками

2 декабря 2019, 07:12
В соцсети появились фотографии подарка от конкурентов.

Владелица табачной лавки в жилмассиве Просторный в Новосибирске получила «привет» из «лихих 90-х». Неизвестные оставили в магазине коробку в виде гроба. Перед уходом мужчины передали ей послание: «Это тебе, блондинка, от коллег по работе».

Женщина побоялась вскрывать такой подарок и вызвала полицию. В коробке действительно оказался гроб, внутри которого лежали гвоздики и записка.

Источник сообщает, что в этот день хозяйка магазина заметила слежку. Потерпевшая подозревает, что за ней следил супруг ее конкурентки, которая также торгует табаком. До этого от конкурентов уже поступали угрозы поджога и физической расправы.

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