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Posted 3 декабря 2019, 10:07

Published 3 декабря 2019, 10:07

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирский Минздрав прокомментировал ситуацию с неисправными флюорографами в Искитиме

3 декабря 2019, 10:07
В Искитим отправили мобильный флюорограф.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прояснили ситуацию с неисправными флюорографическими аппаратами в Искитиме.

По данным ведомства, в поликлинику №2 города Искитима был направлен мобильный аппарат ФЛГ, а ранее вышедший из строя был оперативно отремонтирован 2 декабря поздно вечером.

Таким образом, в медучреждении установлено два аппарата ФЛГ – стационарный и мобильный.

Минздрав также сообщил, что поликлинику №1 до конца года поставят новый флюорограф. Его приобретут на средства межбюджетного трансферта, который получила Новосибирская область. Уже определен подрядчик на поставку оборудования.

#Медицина
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