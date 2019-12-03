Новосибирский Минздрав прокомментировал ситуацию с неисправными флюорографами в Искитиме

Posted 3 декабря 2019, 10:07
Published 3 декабря 2019, 10:07
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прояснили ситуацию с неисправными флюорографическими аппаратами в Искитиме.
По данным ведомства, в поликлинику №2 города Искитима был направлен мобильный аппарат ФЛГ, а ранее вышедший из строя был оперативно отремонтирован 2 декабря поздно вечером.
Таким образом, в медучреждении установлено два аппарата ФЛГ – стационарный и мобильный.
Минздрав также сообщил, что поликлинику №1 до конца года поставят новый флюорограф. Его приобретут на средства межбюджетного трансферта, который получила Новосибирская область. Уже определен подрядчик на поставку оборудования.