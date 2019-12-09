В Бердске осужденный за убийство угрожал помощнику прокурора

Posted 9 декабря 2019, 15:04
Published 9 декабря 2019, 15:04
Modified 5 августа 2022, 12:06
Updated 5 августа 2022, 12:06
Убийца жительницы Бердска Петр Щербаков в суде угрожал помощнице прокурора и бросил в нее брошюру УПК. За хамское поведение обвиняемому могут дать еще 5 лет.
Напомним, новосибирец Петр Щербаков отбывает наказание за хладнокровное убийство 40-летней интернет-знакомой. Как было установлено, женщину он убил на первом же свидании. Но правоохранительным органам в буквальном смысле пришлось побегать за преступником, поскольку тот угнал еще и ее автомобиль. В итоге один из полицейских пострадал при задержании.
Как сообщает «Куьер. Среда. Бердск», Щербаков, уже находясь в заключении, признался в угоне автомобиля убитой.
На судебной заседании, где рассматривалось данное уголовное дело, подсудимый проявил неуважение к помощнику прокурору Анне Беловой. Он унизил ее, используя нецензурную брань, угрожал ей и в итоге запустил в нее брошюру уголовно-процессуального кодекса и ручку. На следующем заседании досталось и другому гособвинителю.
В Бердске суд уже приступил к рассмотрению дела.