В Бердске осужденный за убийство угрожал помощнику прокурора

Напомним, новосибирец Петр Щербаков отбывает наказание за хладнокровное убийство 40-летней интернет-знакомой. Как было установлено, женщину он убил на первом же свидании. Но правоохранительным органам в буквальном смысле пришлось побегать за преступником, поскольку тот угнал еще и ее автомобиль. В итоге один из полицейских пострадал при задержании.