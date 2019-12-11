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Posted 11 декабря 2019, 12:49

Published 11 декабря 2019, 12:49

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Мандат депутата новосибирского заксобрания получил бизнесмен Дмитрий Терешков

11 декабря 2019, 12:49
Супруга депутата - вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Мандат депутата новосибирского парламента получил Дмитрий Терешков.

Как рассказали в избирательной комиссии Новосибирской области, бизнесмен займет место ранее выбывшего единоросса Виктора Бамбуха. Последний покинул парламент после того, как стал главой администрации Баганского района.

Терешков, можно сказать, вернулся в заксобрание спустя четыре года. С 2010 по 2015 гг. он был депутатом 5-го созыва.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Терешков числится гендиректором и акционером АО «Сибирская хлебная корпорация», является одним из учредителей фонда развития и реализации региональных проектов и основателем благотворительного детского фонда «Живи».

Супруга депутата Анна Терешкова является вице-мэра Новосибирска.

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