Мандат депутата новосибирского заксобрания получил бизнесмен Дмитрий Терешков

Posted 11 декабря 2019, 12:49
Published 11 декабря 2019, 12:49
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Мандат депутата новосибирского парламента получил Дмитрий Терешков.
Как рассказали в избирательной комиссии Новосибирской области, бизнесмен займет место ранее выбывшего единоросса Виктора Бамбуха. Последний покинул парламент после того, как стал главой администрации Баганского района.
Терешков, можно сказать, вернулся в заксобрание спустя четыре года. С 2010 по 2015 гг. он был депутатом 5-го созыва.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Терешков числится гендиректором и акционером АО «Сибирская хлебная корпорация», является одним из учредителей фонда развития и реализации региональных проектов и основателем благотворительного детского фонда «Живи».
Супруга депутата Анна Терешкова является вице-мэра Новосибирска.