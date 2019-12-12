Избиение и попытка суицида. Что творится в новосибирской ИК №8?

Осужденный рассказал, что 6 декабря на прогулке к нему без какого-то явного повода подошел сотрудник спецназа. Того интересовало, почему Ивов его не боится. Услышав, что заключенный в принципе не боится спецназ, он ушел. После, уже в дежурной части, куда осужденные пришли за сигаретами, сотрудник ИК якобы спровоцировал конфликт и вызвал подмогу. Среди прибывших был и ранее упомянутый спецназовец.