atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря 2019, 09:46

Published 12 декабря 2019, 09:46

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Избиение и попытка суицида. Что творится в новосибирской ИК №8?

12 декабря 2019, 09:46
Активисты заявляют о систематических противоправных действиях в отношении осужденных в ИК-8.

Главное управление ФСИН России по Новосибирской области опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что права осужденных в колониях соблюдаются, а избиение заключенного и голодовка – это домыслы прессы.

Более того, 7 декабря запираемые помещения ИК-8 посетили уполномоченный по правам человека и представители наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав заключенных. Гости не нашли фактов, подтверждающих нарушения прав осужденных.

О том, что в исправительной колонии №8 заключенного довели до попытки суицида, сообщил портал «Gulagu.net». Его координатор Борис Ушаков опубликовал заявление, в котором просит наказать виновных. В документе говорится о том, что пострадавшего осужденного А.И. Ивова навестил адвокат и получил медицинскую справку, в которой перечислены полученные Ивовым травмы (раны правого и левого предплечий, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица).

Осужденный рассказал, что 6 декабря на прогулке к нему без какого-то явного повода подошел сотрудник спецназа. Того интересовало, почему Ивов его не боится. Услышав, что заключенный в принципе не боится спецназ, он ушел. После, уже в дежурной части, куда осужденные пришли за сигаретами, сотрудник ИК якобы спровоцировал конфликт и вызвал подмогу. Среди прибывших был и ранее упомянутый спецназовец.

По непонятным причинам Ивова увели в дежурную часть на первом этаже, где стали избивать. Осужденный выбежал в коридор, где и совершил попытку суицида «в виде протеста и опасаясь дальнейшей расправы». После Ивов объявил о голодовке.

Координатор портала требует возбудить уголовное дело (в порядке статей 140-145 УПК РФ о признаках преступлений, предусмотренных; ч.2 ст.110, ч.2 ст.112, ч.3 ст.286 УК РФ).

Свое заявление Борис Ушаков адресовал Президенту России Владимиру Путину, генпрокурору РФ Ю. Чайке, а также руководителям силовых ведомств Новосибирска.

#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика