Избиение и попытка суицида. Что творится в новосибирской ИК №8?

Posted 12 декабря 2019, 09:46
Published 12 декабря 2019, 09:46
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Главное управление ФСИН России по Новосибирской области опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что права осужденных в колониях соблюдаются, а избиение заключенного и голодовка – это домыслы прессы.
Более того, 7 декабря запираемые помещения ИК-8 посетили уполномоченный по правам человека и представители наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав заключенных. Гости не нашли фактов, подтверждающих нарушения прав осужденных.
О том, что в исправительной колонии №8 заключенного довели до попытки суицида, сообщил портал «Gulagu.net». Его координатор Борис Ушаков опубликовал заявление, в котором просит наказать виновных. В документе говорится о том, что пострадавшего осужденного А.И. Ивова навестил адвокат и получил медицинскую справку, в которой перечислены полученные Ивовым травмы (раны правого и левого предплечий, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица).
Осужденный рассказал, что 6 декабря на прогулке к нему без какого-то явного повода подошел сотрудник спецназа. Того интересовало, почему Ивов его не боится. Услышав, что заключенный в принципе не боится спецназ, он ушел. После, уже в дежурной части, куда осужденные пришли за сигаретами, сотрудник ИК якобы спровоцировал конфликт и вызвал подмогу. Среди прибывших был и ранее упомянутый спецназовец.
По непонятным причинам Ивова увели в дежурную часть на первом этаже, где стали избивать. Осужденный выбежал в коридор, где и совершил попытку суицида «в виде протеста и опасаясь дальнейшей расправы». После Ивов объявил о голодовке.
Координатор портала требует возбудить уголовное дело (в порядке статей 140-145 УПК РФ о признаках преступлений, предусмотренных; ч.2 ст.110, ч.2 ст.112, ч.3 ст.286 УК РФ).
Свое заявление Борис Ушаков адресовал Президенту России Владимиру Путину, генпрокурору РФ Ю. Чайке, а также руководителям силовых ведомств Новосибирска.