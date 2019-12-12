В 2020 году расходы бюджета Новосибирской области увеличатся почти на 4,3 млрд рублей

В 2020 году, наконец-то, будут выделены деньги на строительство здания театра Афанасьева. Часть средств поступить из госбюджета (более 80 млн руб.), а часть - из регионального бюджета (50 млн рублей). На процесс перехода новосибирских школ на цифровую систему будет потрачено почти 400 млн рублей.