В 2020 году расходы бюджета Новосибирской области увеличатся почти на 4,3 млрд рублей

Posted 12 декабря 2019, 13:56
Published 12 декабря 2019, 13:56
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
На 4,3 млрд рублей вырастут расходы на социальные проекты в Новосибирской области в 2020 году. Эта сумма прописана в проекте бюджета. Голубенко подчеркнул, что важнейший для региона документ готов ко второму чтению.
По словам главного финансиста региона Виталия Голубенко, в два раза увеличится финансирование проекта «Чистая вода», на обеспечение детей-сирот жильем будет дополнительно выделено 550 млн рублей. На 210 млн рублей увеличится финансирование работ по благоустройству дворов. В благоустройство Затулинского дисперсного парка в городе вложат еще 50 млн рублей. На зарплаты бюджетникам направят 350 млн рублей.
В 2020 году, наконец-то, будут выделены деньги на строительство здания театра Афанасьева. Часть средств поступить из госбюджета (более 80 млн руб.), а часть - из регионального бюджета (50 млн рублей). На процесс перехода новосибирских школ на цифровую систему будет потрачено почти 400 млн рублей.
Министр финансов Новосибирской области отметил, что доходы бюджета в 2020 году составят более 176 млрд рублей, а расходы – более 181 млрд рублей.