Экс-директора УКС Бердска Алексея Егошина арестовали за мошенничество

По информации «Бердск-Онлайн», заработать на строительстве коллектора на ул. Первомайской удалось благодаря разнице в стоимости стройматериалов. Так, подрядчик должен был по муниципальному контракту использовать чугунные трубы, но в ходе строительства трубы заменили на полипропиленовые. По этой же схеме, по версии следствия, действовал замдиректора УКС Юрий Бекетов. Последнего и гендиректора фирмы-подрядчика Константина Махайленко также арестовали.