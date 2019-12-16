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Posted 16 декабря 2019, 10:43

Published 16 декабря 2019, 10:43

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Экс-директора УКС Бердска Алексея Егошина арестовали за мошенничество

16 декабря 2019, 10:43
Городу нанесен ущерб на сумму 1,5 млн рублей.

Экс-директора УКС мэрии Бердска Алексея Егошина заподозрили в мошенничестве при строительстве канализационного коллектора. Городу был нанесен ущерб в 1,5 млн рублей.

По информации «Бердск-Онлайн», заработать на строительстве коллектора на ул. Первомайской удалось благодаря разнице в стоимости стройматериалов. Так, подрядчик должен был по муниципальному контракту использовать чугунные трубы, но в ходе строительства трубы заменили на полипропиленовые. По этой же схеме, по версии следствия, действовал замдиректора УКС Юрий Бекетов. Последнего и гендиректора фирмы-подрядчика Константина Махайленко также арестовали.

Напомним, ранее за превышение должностных полномочий был осужден бывший директор МУП «Комбинат бытовых услуг» Александр Кожин. Его выпустили на свободу прямо из зала суда. Подробнее о деле читайте в материале Атас.инфо.

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