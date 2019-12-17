Суд отказался арестовывать счета регоператора «Экология-Новосибирск»

Posted 17 декабря 2019, 08:52
Published 17 декабря 2019, 08:52
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Суд не удовлетворил требование об аресте счетов регоператора «Экология-Новосибирск». Требование выдвинула компания-перевозчик «Эко-Лайн», которая добивается от регоператора погашения задолженности. Изначально перевозчик рассчитывал получить 810 тысяч рублей, но в итоге сумма иска возросла до 19 млн рублей.
«Эко-Лайн» потребовал также принять обеспечительные меры, поскольку считает, что судебный акт по делу может быть не исполнен. Суд отклонил ходатайство из-за отсутствия у истца документальных доказательств того, что ответчик имеет финансовые трудности, которые не позволят ему исполнить судебный акт.
Задолженность пытаются взыскать также ООО «Эко-лайн» и «ЛаТранс».
Напомним, регоператор ранее потребовал от перевозчиков оплатить миллионные штрафы, сумма которых превышала стоимость заключенного с ними контракта на выполнение услуг по вывозу мусора. Подробнее читайте в материале Атас.инфо.