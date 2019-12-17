atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2019, 08:52

Published 17 декабря 2019, 08:52

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Суд отказался арестовывать счета регоператора «Экология-Новосибирск»

17 декабря 2019, 08:52
Требование выдвинула компания-перевозчик «Эко-Лайн».

Суд не удовлетворил требование об аресте счетов регоператора «Экология-Новосибирск». Требование выдвинула компания-перевозчик «Эко-Лайн», которая добивается от регоператора погашения задолженности. Изначально перевозчик рассчитывал получить 810 тысяч рублей, но в итоге сумма иска возросла до 19 млн рублей.

«Эко-Лайн» потребовал также принять обеспечительные меры, поскольку считает, что судебный акт по делу может быть не исполнен. Суд отклонил ходатайство из-за отсутствия у истца документальных доказательств того, что ответчик имеет финансовые трудности, которые не позволят ему исполнить судебный акт.

Задолженность пытаются взыскать также ООО «Эко-лайн» и «ЛаТранс».

Напомним, регоператор ранее потребовал от перевозчиков оплатить миллионные штрафы, сумма которых превышала стоимость заключенного с ними контракта на выполнение услуг по вывозу мусора. Подробнее читайте в материале Атас.инфо.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика