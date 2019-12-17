Суд отказался арестовывать счета регоператора «Экология-Новосибирск»

«Эко-Лайн» потребовал также принять обеспечительные меры, поскольку считает, что судебный акт по делу может быть не исполнен. Суд отклонил ходатайство из-за отсутствия у истца документальных доказательств того, что ответчик имеет финансовые трудности, которые не позволят ему исполнить судебный акт.