Жителям Северо-Чемского жилмассива пересчитают стоимость коммунальных услуг

Posted 17 декабря 2019, 12:38
Published 17 декабря 2019, 12:38
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
СГК произвела пересчет на сумму 1,5 млн рублей потребителям в Северо-Чемском жилмассиве.
Напомним, 20 и 21 ноября десятки домов в микрорайоне отключили от теплоснабжения. Температура в домах достигала критических отметок. В СГК было принято решение сделать перерасчет и вернуть пострадавшим жителям деньги за коммунальные услуги.
Энергетики учли время, которое потребовалось для прогрева жилья после запуска теплоэнергии, и сделали перерасчет за пять дней. Таким образом, за два дня аварии перерасчет составил 950 тысяч рублей, за три дня прогрева – 960 тыс. руб.
Уменьшенную сумму в платежках увидят жители 40 многоквартирных домов и двух частных домов до конца года.
Также СГК рассмотрят вопрос о компенсации за электроэнергию.