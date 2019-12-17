Жителям Северо-Чемского жилмассива пересчитают стоимость коммунальных услуг

Энергетики учли время, которое потребовалось для прогрева жилья после запуска теплоэнергии, и сделали перерасчет за пять дней. Таким образом, за два дня аварии перерасчет составил 950 тысяч рублей, за три дня прогрева – 960 тыс. руб.