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Posted 17 декабря 2019, 12:38

Published 17 декабря 2019, 12:38

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Жителям Северо-Чемского жилмассива пересчитают стоимость коммунальных услуг

17 декабря 2019, 12:38

СГК произвела пересчет на сумму 1,5 млн рублей потребителям в Северо-Чемском жилмассиве.

Напомним, 20 и 21 ноября десятки домов в микрорайоне отключили от теплоснабжения. Температура в домах достигала критических отметок. В СГК было принято решение сделать перерасчет и вернуть пострадавшим жителям деньги за коммунальные услуги.

Энергетики учли время, которое потребовалось для прогрева жилья после запуска теплоэнергии, и сделали перерасчет за пять дней. Таким образом, за два дня аварии перерасчет составил 950 тысяч рублей, за три дня прогрева – 960 тыс. руб.

Уменьшенную сумму в платежках увидят жители 40 многоквартирных домов и двух частных домов до конца года.

Также СГК рассмотрят вопрос о компенсации за электроэнергию.

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