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Posted 19 декабря 2019, 09:49

Published 19 декабря 2019, 09:49

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирская область в 2019 году получила более 4 млрд рублей на развитие здравоохранения

19 декабря 2019, 09:49
﻿Власти спешат освоить федеральные средства до конца года.

Власти спешат освоить федеральные средства, которые были выделены Новосибирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». А это более четырех миллиардов рублей.

Первый замглавы области Юрий Петухов потребовал завершить оснащение медучреждений, а также ремонт и строительство ФАПов. Кадровый вопрос также должен быть решен. Контроль за исполнением его поручений возложили на руководителей органов власти и главврачей. Петухов отметил, что стоит более эффективно проводить информационную работу и рассказывать населению о проводимых мероприятиях в рамках реализации нацпроекта.

Кроме того, до конца года необходимо достроить центры амбулаторной онкологической помощи, завершить капремонт учреждений и установить крупное оборудование в рамках проекта «Цифровой контур в здравоохранении».

Напомним, пока власти с особым рвением стараются отчитаться о проделанной работе перед Москвой, новосибирские медики готовят митинг. Работники скорой помощи устали выполнять планы в ущерб своему здоровью, они требуют создания нормальных условий труда и достойной зарплаты. Подробнее читайте в материале Атас.инфо.

#Денис Объедкин#Новости#Медицина
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