Новосибирская область в 2019 году получила более 4 млрд рублей на развитие здравоохранения

Первый замглавы области Юрий Петухов потребовал завершить оснащение медучреждений, а также ремонт и строительство ФАПов. Кадровый вопрос также должен быть решен. Контроль за исполнением его поручений возложили на руководителей органов власти и главврачей. Петухов отметил, что стоит более эффективно проводить информационную работу и рассказывать населению о проводимых мероприятиях в рамках реализации нацпроекта.