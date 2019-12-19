Новосибирская область в 2019 году получила более 4 млрд рублей на развитие здравоохранения

Posted 19 декабря 2019, 09:49
Published 19 декабря 2019, 09:49
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Власти спешат освоить федеральные средства, которые были выделены Новосибирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». А это более четырех миллиардов рублей.
Первый замглавы области Юрий Петухов потребовал завершить оснащение медучреждений, а также ремонт и строительство ФАПов. Кадровый вопрос также должен быть решен. Контроль за исполнением его поручений возложили на руководителей органов власти и главврачей. Петухов отметил, что стоит более эффективно проводить информационную работу и рассказывать населению о проводимых мероприятиях в рамках реализации нацпроекта.
Кроме того, до конца года необходимо достроить центры амбулаторной онкологической помощи, завершить капремонт учреждений и установить крупное оборудование в рамках проекта «Цифровой контур в здравоохранении».
Напомним, пока власти с особым рвением стараются отчитаться о проделанной работе перед Москвой, новосибирские медики готовят митинг. Работники скорой помощи устали выполнять планы в ущерб своему здоровью, они требуют создания нормальных условий труда и достойной зарплаты. Подробнее читайте в материале Атас.инфо.