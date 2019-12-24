QR-код как шанс на спасение и победу. Объединение политических технологов «Легион» удостоено премии РАПК

Posted 23 декабря 2019, 21:15
Published 23 декабря 2019, 21:15
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Политтехнологи объединения «Легион» стали лауреатами национальной премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор» в номинации «Лучшее событие кампании».
В числе призеров в номинации «Лучшее событие кампании» - Артем Наследсков и Лилия Травина. Креативный тандем презентовал на премию - внедрение карт «Солнышко». Проект реализован в городском округе Солнечногорск Московской области.
По словам авторов, это технология медицинского идентификатора, цель - способствовать повышению качества оказания экстренной помощи людям. Просканировав QR-код на карте (медицинский идентификатор), врач получает первичные данные для оказания квалифицированной медицинской помощи (ФИО, группа крови, аллергии, хронические заболевания, противопоказания и иное). Параллельно, родственники пациента мгновенно получают уведомление о том, когда и где карта была просканирована.
Артем Наследсков и Лилия Травина подчеркивают, что такой медицинский идентификатор необходим каждому человеку и это обусловлено следующими рисками:
- неспособность сообщить в экстренном случае (авария, потеря сознания), какая помощь необходима;
- риск медицинской ошибки при первичном диагнозе;
- помощь экстренным службам в правильном принятии решения;
- проблема экстренных служб с идентификацией и поисками родственников;
- сложность словесной передачи информации о своем здоровье врачу (потеря сознания, инсульт, дефекты речи, преклонный возраст и пр.).
«Медицинские данные автоматически переводятся на мировые языки. Поэтому использовать медицинский идентификатор можно не только в России, но и в поездках. Наличие такой карты может существенно облегчить взаимопонимание между держателем карты и зарубежным медицинским работником в случае экстренной ситуации», – поясняет Артем Наследсков.
«Для того, чтобы медицинские работники городского округа Солнечногорск знали, как использовать карту, мы проводили обучающие семинары с врачами скорой помощи, а также обсуждали ее возможности со специалистами профильных отделений в Центральной районной больнице. Кроме того, мы продвигали технологию в передвижных медицинских пунктах, которые курсируют по отдаленным территориям городского округа», – добавляет Лилия Травина.
В общей сложности карту-идентификатор получили 20000 солнечногорцев.
Напомним, что в 2018 году политические консультанты объединения «Легион» Артем Наследсков и Травина Лилия взяли гран-при премии РАПК в номинации «Лучшая линейка агитационных печатных материалов». Тогда политтехнологи реализовали победу в Ярославле «зелёного» кандидата. Выборы проходили на фоне протестов против ввоза мусора из Москвы в Ярославль
Главная же цель премии – поощрение талантливых специалистов в области отечественного политического консалтинга и избирательных технологий.