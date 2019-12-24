QR-код как шанс на спасение и победу. Объединение политических технологов «Легион» удостоено премии РАПК

«Для того, чтобы медицинские работники городского округа Солнечногорск знали, как использовать карту, мы проводили обучающие семинары с врачами скорой помощи, а также обсуждали ее возможности со специалистами профильных отделений в Центральной районной больнице. Кроме того, мы продвигали технологию в передвижных медицинских пунктах, которые курсируют по отдаленным территориям городского округа», – добавляет Лилия Травина.