atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2019, 10:24

Published 25 декабря 2019, 10:24

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

После рейда на улице Хилокской в Новосибирске в спецприемник поместили 8 иностранцев

25 декабря 2019, 10:24
24 декабря полицейские проверили более 70 граждан.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области провели массовую проверку на улице Хилокской.

Именно здесь отмечена большая концентрация граждан из ближнего зарубежья. Беседа была проведена с более чем 70 гражданами, 25 из них не прошли проверку.

За нарушение правил въезда на территорию России, а также за несоблюдение режима пребывания было составлено 14 административных материалов.

Восемь нарушителей будут отправлены на родину. Пока вопрос с выдворением из России не решится, они будут находиться в специальном приемнике.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика