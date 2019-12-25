После рейда на улице Хилокской в Новосибирске в спецприемник поместили 8 иностранцев

Posted 25 декабря 2019, 10:24
Published 25 декабря 2019, 10:24
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области провели массовую проверку на улице Хилокской.
Именно здесь отмечена большая концентрация граждан из ближнего зарубежья. Беседа была проведена с более чем 70 гражданами, 25 из них не прошли проверку.
За нарушение правил въезда на территорию России, а также за несоблюдение режима пребывания было составлено 14 административных материалов.
Восемь нарушителей будут отправлены на родину. Пока вопрос с выдворением из России не решится, они будут находиться в специальном приемнике.