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Posted 25 декабря 2019, 14:46

Published 25 декабря 2019, 14:46

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Травников подписал постановление о повышении тарифов на ЖКХ в Новосибирской области

25 декабря 2019, 14:46
На некоторые услуги ЖКХ тарифы подорожают выше среднего показателя.

Об очередном повышении тарифов, теперь уже на коммунальные услуги, сообщило правительство Новосибирской области. Согласно постановлению губернатора Андрея Травникова, услуги ЖКХ подорожают с июля 2020 года во всех муниципальных образованиях.

Так, в Новосибирске отопление, горячая вода и водоотведение подорожает на 6%, газ – на 5,5%, холодная вода – на 4,9%. Тариф на свет вырастит на 4,5%. На остальной территории тарифы вырастут на 4-5,5%.

В текущем году антимонопольщики назвали требования СГК о росте тарифов не на 3,2%, а на 7,2% справедливыми. Но областное правительство подало жалобу в Арбитражный суд в Москве и выиграло дело. Таким образом решение ФАС было отменено.

Напомним, недавно власти подняли стоимость проезда в общественном транспорте, электричках. Горожане остро отреагировали на это решение и вышли на митинг, а затем на второй митинг.

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