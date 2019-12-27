37 млрд рублей получит Новосибирск на строительство синхротрона

Posted 27 декабря 2019, 11:26
Published 27 декабря 2019, 11:26
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
37 миллионов рублей получит Новосибирская область в течение четырех лет на строительство синхротрона поколения 4+ «СКИФ».
Постановление о федеральном финансировании подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Объект площадью 150 тыс. кв.м. будет находиться под Новосибирском в наукограде Кольцово. Предполагается, что в 2023 году будет построен источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. В рамках первой очереди появятся шесть рабочих станций.
Согласно проекту, предполагается строительство нескольких зданий, в одном из которых будет находиться кольцевой ускорительный комплекс.
Справка:
«СКИФ» входит в программу «Академгородок 2.0».