37 млрд рублей получит Новосибирск на строительство синхротрона

Объект площадью 150 тыс. кв.м. будет находиться под Новосибирском в наукограде Кольцово. Предполагается, что в 2023 году будет построен источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. В рамках первой очереди появятся шесть рабочих станций.