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Posted 27 декабря 2019, 11:26

Published 27 декабря 2019, 11:26

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

37 млрд рублей получит Новосибирск на строительство синхротрона

27 декабря 2019, 11:26
Постановление о федеральном финансировании подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

37 миллионов рублей получит Новосибирская область в течение четырех лет на строительство синхротрона поколения 4+ «СКИФ».

Постановление о федеральном финансировании подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Объект площадью 150 тыс. кв.м. будет находиться под Новосибирском в наукограде Кольцово. Предполагается, что в 2023 году будет построен источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. В рамках первой очереди появятся шесть рабочих станций.

Согласно проекту, предполагается строительство нескольких зданий, в одном из которых будет находиться кольцевой ускорительный комплекс.

Справка:

«СКИФ» входит в программу «Академгородок 2.0».

#Денис Объедкин#Новости#Наука
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