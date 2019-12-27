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Posted 27 декабря 2019, 13:32

Published 27 декабря 2019, 13:32

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирская область попала в рейтинг встревоженных регионов России

27 декабря 2019, 13:32
Также был составлен рейтинг «невозмутимых» и «уравновешенных» регионов.

Российские регионы поделили на группы в зависимости от их восприимчивости к фобиям, выявленным в информационном пространстве в 2019 году. Новосибирская область оказалась в группе «встревоженных» регионов, то есть наиболее восприимчивых к страхам.

Вместе с ней в группу вошли Москва, Архангельская, Челябинская, Иркутская, Свердловская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Красноярский, Приморский края.

По мнению экспертов, жители данных регионов самые обеспокоенные, они остро реагируют на любые тревожные события – от бездомных собак до гонки вооружений.

К примеру, в первом квартале года в Новосибирской области главным страхом была гонка вооружений, во втором квартале - межнациональная напряженность, укусы клещей, в третьем - стихийные бедствия, а под конец года появился страх возвращения дедовщины.

В группе «уравновешенных» регионов находятся Томская, Псковская, Тюменская, Владимирская, Смоленская, Воронежская, Тульская и Калининградская области, а также ХМАО и ЯНАО. А вот «невозмутимыми» стали Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Мордовия, Якутия, Бурятия, Сахалинская и Костромская области.

«Национальный индекс тревожностей» высчитывали эксперты КРОС на основе показателя Среднего индекса региона.

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