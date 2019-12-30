Минздрав изменит правила посещения пациентов в российских больницах

Основная претензия связана с тем, что в документе ничего не говорится о посещении пациента не родственниками. Речь идет лишь о родственниках, иных членах семьи или законных представителей пациента. Но что в таком случае делать, если пациент сирота? Значит ли это то, что его ждет одиночество?