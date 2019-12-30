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Posted 30 декабря 2019, 11:22

Published 30 декабря 2019, 11:22

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Минздрав изменит правила посещения пациентов в российских больницах

30 декабря 2019, 11:22
В законопроекте ужесточены правила визита близких в больницах, в том числе реанимациях и отделениях интенсивной терапии.

Минздрав разработал законопроект, который регламентирует порядок посещения пациентов в больницах. На документ последовала жесткая критика общественников, в частности представителей благотворительных фондов.

Основная претензия связана с тем, что в документе ничего не говорится о посещении пациента не родственниками. Речь идет лишь о родственниках, иных членах семьи или законных представителей пациента. Но что в таком случае делать, если пациент сирота? Значит ли это то, что его ждет одиночество?

Кроме того, ужесточены правила визита близких в больницах, в том числе реанимациях и отделениях интенсивной терапии. По мнению общественников, несколько пунктов требуют уточнения.

Согласно документу, посещение осуществляется с согласие пациента или с разрешения руководителя медучреждения, если пациент находится в тяжелом состоянии. Кроме того, руководство определяет порядок посещения пациента в реанимации в «ночное или иной период времени».

Как заявила rg.ru учредитель фонд помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, непонятно, кто должен учитывать обстоятельства, связанные с состоянием пациента, не сказано, кто должен соблюдать требования.

Против законопроекта в том виде, в котором его опубликовал Минздрав, выступили и другие благотворительные фонды. Они предлагают внести поправки в законопроект.

#Медицина
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