Минздрав изменит правила посещения пациентов в российских больницах

Posted 30 декабря 2019, 11:22
Published 30 декабря 2019, 11:22
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Минздрав разработал законопроект, который регламентирует порядок посещения пациентов в больницах. На документ последовала жесткая критика общественников, в частности представителей благотворительных фондов.
Основная претензия связана с тем, что в документе ничего не говорится о посещении пациента не родственниками. Речь идет лишь о родственниках, иных членах семьи или законных представителей пациента. Но что в таком случае делать, если пациент сирота? Значит ли это то, что его ждет одиночество?
Кроме того, ужесточены правила визита близких в больницах, в том числе реанимациях и отделениях интенсивной терапии. По мнению общественников, несколько пунктов требуют уточнения.
Согласно документу, посещение осуществляется с согласие пациента или с разрешения руководителя медучреждения, если пациент находится в тяжелом состоянии. Кроме того, руководство определяет порядок посещения пациента в реанимации в «ночное или иной период времени».
Как заявила rg.ru учредитель фонд помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, непонятно, кто должен учитывать обстоятельства, связанные с состоянием пациента, не сказано, кто должен соблюдать требования.
Против законопроекта в том виде, в котором его опубликовал Минздрав, выступили и другие благотворительные фонды. Они предлагают внести поправки в законопроект.