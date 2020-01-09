atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2020, 16:15

Published 9 января 2020, 16:15

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Ледовый городок на Михайловской набережной – просто бизнес. Мэр Новосибирска объяснил, почему вход на площадку – платный

9 января 2020, 16:15
По словам градоначальника - бюджет Новосибирска не несет затрат на организацию ледового городка. Этот вопрос отдают на откуп бизнесу, а вложения должны окупаться

Причиной для недовольства новосибирцев стала стоимость входа на ледовый городок, традиционно размещающийся на Михайловской набережной. Цена билета доходит до 300 рублей. Ранее в дело вмешалась депутат Новосибирского горсовета. Наталья Пинус по просьбе горожан направила в мэрию запрос, в который вошло более 10 вопросов: как давно существует практика - взимать плату за вход на центральный ледовый городок, который находится на муниципальной земле. Кроме того, ее интересует стоимость площадки и источники финансирования. По словам Пинус, в других регионах (Кемерово, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск) население не платит за вход на ледовые площадки. Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию так: «Насчёт много жалоб — я не знаю. Я знаю дискуссию, которая развернулась в соцсетях по инициативе одного из депутатов, но это традиционная тема. Альтернатива такая — мы на нашей набережной делаем ледовый городок или не делаем. У нас есть бюджетные средства. Мы их тратим обычно прежде всего на главную ёлку и затем на ёлки, которые мы разворачиваем в районах города. Набережная — это не привлечённые даже средства. Это бизнес. Один из тех, кто проявляет свою инициативу. В соответствии с законодательством мы проводим конкурсные процедуры. Он выигрывает, он приходит туда и ведёт свой бизнес. Поэтому тут платный вход. Какие жалобы?», - завершил Анатолий Локоть. Меж тем, согласно промежуточным результатам опроса на сайте ngs.ru, более 60% новосибирцев считают, что вход в ледовый городок должен быть бесплатным.

#Денис Объедкин#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика