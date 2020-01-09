Ледовый городок на Михайловской набережной – просто бизнес. Мэр Новосибирска объяснил, почему вход на площадку – платный

Причиной для недовольства новосибирцев стала стоимость входа на ледовый городок, традиционно размещающийся на Михайловской набережной. Цена билета доходит до 300 рублей. Ранее в дело вмешалась депутат Новосибирского горсовета. Наталья Пинус по просьбе горожан направила в мэрию запрос, в который вошло более 10 вопросов: как давно существует практика - взимать плату за вход на центральный ледовый городок, который находится на муниципальной земле. Кроме того, ее интересует стоимость площадки и источники финансирования. По словам Пинус, в других регионах (Кемерово, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск) население не платит за вход на ледовые площадки. Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию так: «Насчёт много жалоб — я не знаю. Я знаю дискуссию, которая развернулась в соцсетях по инициативе одного из депутатов, но это традиционная тема. Альтернатива такая — мы на нашей набережной делаем ледовый городок или не делаем. У нас есть бюджетные средства. Мы их тратим обычно прежде всего на главную ёлку и затем на ёлки, которые мы разворачиваем в районах города. Набережная — это не привлечённые даже средства. Это бизнес. Один из тех, кто проявляет свою инициативу. В соответствии с законодательством мы проводим конкурсные процедуры. Он выигрывает, он приходит туда и ведёт свой бизнес. Поэтому тут платный вход. Какие жалобы?», - завершил Анатолий Локоть. Меж тем, согласно промежуточным результатам опроса на сайте ngs.ru, более 60% новосибирцев считают, что вход в ледовый городок должен быть бесплатным.