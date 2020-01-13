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Posted 13 января 2020, 12:21

Published 13 января 2020, 12:21

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В мэрии Новосибирска новый начальник департамента ЧС

13 января 2020, 12:21
Военный сменил военного на посту начальника департамента ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами

13-го января глава Новосибирска подписал указ о назначении Сергея Куценко на должность начальника департамента ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами. Ранее Куценко в звании генерала в течение 12-ти лет руководил Новосибирским военным институтом, однако осенью ушедшего года покинул пост. Сергей Куценко родился в 1959 году в селе Чистоозерка Завьяловского района Алтайского края. В 1981 году закончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. Затем получил второе высшее образование в Военной академии имени Фрунзе в Москве. До назначения на должность Сергея Куценко департаментом также руководил выпускник Военной академии имени Фрунзе. Александра Ерохина понизили в должности до зама начальника департамента ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами.

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