Экс-директор Новосибирского планетария вновь может оказаться за решеткой

В канун нового года суд полностью оправдал Сергея Масликова. Однако, прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего руководителя Новосибирского планетария. Копию апелляции Сергей Масликов опубликовал на своей странице в Facebook: «Получил копию апелляции, которую подала прокуратура. Она очень краткая: „…приговор суда является незаконным и необоснованным, подлежит отмене с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона, а также нарушением уголовно-процессуального закона“ По правде говоря, мы с адвокатами не сомневались в том, что будет жалоба. Хотя последние слова (в связи с…) правильнее было бы отнести именно к действиям прокуратуры». Напомним, изначально Сергея Масликова обвиняли по статье «взятка», затем дело переквалифицировали на «злоупотребление должностными полномочиями». Некоторое время спустя сторона обвинения вновь вернулась к более тяжкой статье «взятка». Во время следствия и судебных тяжб экс-руководитель планетария провел два месяца в СИЗО, четыре месяца под домашним арестом, затем был отпущен под подписку о невыезде. В конце декабря суд оправдал Масликова по всем статьям, но, видимо, эта история не закончилась.