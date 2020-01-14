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Posted 14 января 2020, 14:19

Published 14 января 2020, 14:19

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Сибирский карась пришелся по вкусу жителям Поднебесной

14 января 2020, 14:19
Из Новосибирской области в Китай впервые отправили крупную партию рыбы. Ранее Россельхознадзор запретил ввозить из Поднебесной фрукты

18 тонн мороженого карася отправили из Новосибирской области в Китай. Груз прошел все необходимые проверки Россельхознадзора: «На партию рыбы выдан ветеринарный сертификат, оформленный строго в соответствии с формой ветеринарного сертификата, согласованного с китайской стороной, и ветеринарный сертификат формы 5i. Экспортная партия соответствовала необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера». В направлении Поднебесной фура с рыбой отправилась в понедельник. Также в Россельхознадзоре сообщили о других группах новосибирских товаров, востребованных в странах Азии: куриное яйцо, мороженое, шоколад, мука, гречиха, овес, семена льна и рапса, напитки. По информации правительства Новосибирской области в прошлом году в Китай было экспортировано 142 000 тонн товаров общей стоимостью около 80-ти миллионов долларов. Напомним, некоторое время назад в Россельхознадзоре анонсировали запрет ввоза из Китая цитрусовых. В первую очередь без любимого фрукта в России рискуют остаться любители памело, ассортимент остальных цитрусовых восполнят поставками из других стран.

#Экономика
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