Сибирский карась пришелся по вкусу жителям Поднебесной

18 тонн мороженого карася отправили из Новосибирской области в Китай. Груз прошел все необходимые проверки Россельхознадзора: «На партию рыбы выдан ветеринарный сертификат, оформленный строго в соответствии с формой ветеринарного сертификата, согласованного с китайской стороной, и ветеринарный сертификат формы 5i. Экспортная партия соответствовала необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера». В направлении Поднебесной фура с рыбой отправилась в понедельник. Также в Россельхознадзоре сообщили о других группах новосибирских товаров, востребованных в странах Азии: куриное яйцо, мороженое, шоколад, мука, гречиха, овес, семена льна и рапса, напитки. По информации правительства Новосибирской области в прошлом году в Китай было экспортировано 142 000 тонн товаров общей стоимостью около 80-ти миллионов долларов. Напомним, некоторое время назад в Россельхознадзоре анонсировали запрет ввоза из Китая цитрусовых. В первую очередь без любимого фрукта в России рискуют остаться любители памело, ассортимент остальных цитрусовых восполнят поставками из других стран.