Депутат от КПРФ предложил повесить портрет Сталина на ГУМе во время парада Победы

С этим предложением выступил депутат Госдумы Николай Харитонов на пленарном заседании. По его словам, портрет «вождя народа» стоит разместить на фасаде ГУМа в знак «благодарности нашим отцам и дедам». Кроме того, как пишет ТАСС, депутат призвал не драпировать Мавзолей.