Депутат от КПРФ предложил повесить портрет Сталина на ГУМе во время парада Победы

Posted 15 января 2020, 12:23
Published 15 января 2020, 12:23
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Коммунисты считают, что портрет Иосифа Сталина должен висеть на Красной площади во время парада в честь 75-летия Победы.
С этим предложением выступил депутат Госдумы Николай Харитонов на пленарном заседании. По его словам, портрет «вождя народа» стоит разместить на фасаде ГУМа в знак «благодарности нашим отцам и дедам». Кроме того, как пишет ТАСС, депутат призвал не драпировать Мавзолей.
Он попросил Госдуму принять соответствующее постановление. Спикер Вячеслав Володин заявил, что профильный комитет и фракции обсудят его предложение.
Отметим, что Николай Харитонов родом из Новосибирской области (село Резино). Он получил образование в местном сельскохозяйственном институте. Харитонов является депутатом всех семи созывов. С 2008 года является членом президиума ЦК КПРФ. Является председателем комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.