Травников: Новосибирская область досрочно обеспечит всех младших школьников бесплатными обедами

Напомним, мэр Новосибирска поспешил после послания президента Федеральному собрании заявить об отсутствии в бюджете города лишних денег на эти цели. По подсчетам мэрии, чтобы организовать бесплатное питание во всех школах города, потребуется не менее 1 млрд рублей. Такой суммы у властей нет, поэтому они надеются на федеральную поддержку.