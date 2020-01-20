Травников: Новосибирская область досрочно обеспечит всех младших школьников бесплатными обедами

Posted 20 января 2020, 10:00
Published 20 января 2020, 10:00
Modified 5 августа 2022, 12:06
Updated 5 августа 2022, 12:06
Вопрос с бесплатным питанием школьников начальных классов решится в Новосибирской области раньше 1 сентября 2023 года.
Во исполнения инициатив президента губернатор распорядился изучить потребности образовательный учреждений области. Муниципалитетам необходимо будет проанализировать финансовое состояние и материально-техническую базу школ.
Напомним, мэр Новосибирска поспешил после послания президента Федеральному собрании заявить об отсутствии в бюджете города лишних денег на эти цели. По подсчетам мэрии, чтобы организовать бесплатное питание во всех школах города, потребуется не менее 1 млрд рублей. Такой суммы у властей нет, поэтому они надеются на федеральную поддержку.
При этом Андрей Травников считает, что Новосибирск готов к подобному переходу, чего нельзя сказать о сельских школах. Там будут созданы пищеблоки. И сделать это планируется ранее установленного президентом срока.
Напомним, президент распорядился с 1 сентября 2020 года предоставлять ученикам с первого по четвертый классы бесплатное питание в тех школах, где существует техническая готовность. Для остальных крайний срок – 1 сентября 2023 года.