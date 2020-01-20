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Posted 20 января 2020, 12:49

Published 20 января 2020, 12:49

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Жители Новосибирской области рассказали, где отдыхали на новогодние каникулы

20 января 2020, 12:49
Многие жители считают, что лучше сократить или вовсе ликвидировать новогодние каникулы.

Жители Новосибирской области оказались «домоседами». К такому выводу пришли аналитики HeadHunter, которые узнали у соискателей об их отдыхе на новогодних каникулах.

Оказалось, что 93% не покидали регион и провели праздники с семьей. Пять процентов отдыхали в регионах России, и лишь 1% отправился в путешествие за границу.

Вероятно, из-за пассивного отдыха среди опрошенных россиян большинство респондентов, высказавшихся против каникул, проживает именно в НСО.

За сокращение периода новогодних праздников выступали в основном мужчины 45-54 лет, а также те, кто трудится в сельском хозяйстве, в транспортной отрасли, производстве, топ-менеджеры.

В рамках опроса у респондентов спросили, что сделать с новогодними каникулами. 34% процента считает, что лучше их сократить или ликвидировать, 26% предложили продлить, а 40% ничего не хотят менять.

Что интересно, 21% россиян продлил себе отдых за счет новогодних праздников.

#Общество
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