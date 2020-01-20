Жители Новосибирской области рассказали, где отдыхали на новогодние каникулы

Posted 20 января 2020, 12:49
Published 20 января 2020, 12:49
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Жители Новосибирской области оказались «домоседами». К такому выводу пришли аналитики HeadHunter, которые узнали у соискателей об их отдыхе на новогодних каникулах.
Оказалось, что 93% не покидали регион и провели праздники с семьей. Пять процентов отдыхали в регионах России, и лишь 1% отправился в путешествие за границу.
Вероятно, из-за пассивного отдыха среди опрошенных россиян большинство респондентов, высказавшихся против каникул, проживает именно в НСО.
За сокращение периода новогодних праздников выступали в основном мужчины 45-54 лет, а также те, кто трудится в сельском хозяйстве, в транспортной отрасли, производстве, топ-менеджеры.
В рамках опроса у респондентов спросили, что сделать с новогодними каникулами. 34% процента считает, что лучше их сократить или ликвидировать, 26% предложили продлить, а 40% ничего не хотят менять.
Что интересно, 21% россиян продлил себе отдых за счет новогодних праздников.