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Posted 21 января 2020, 11:19

Published 21 января 2020, 11:19

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирцы жалуются на установку детских площадок зимой

21 января 2020, 11:19
Власти уверяют, что зимнее строительство детской площадки безопасно.

Жители домов на улице Кропоткина и Гоголя возмущены тем, что в их дворах решили установить детские площадки в минусовые температуры. Они боятся, что конструкции, которые рабочие вбивают в промерзлую землю, могут повредиться.

Как рассказали местные жители «Вести Новосибирск», работы должны были провести еще в теплое время года. В администрации попытались успокоить граждан, заверив, что зимнее строительство детской площадки безопасно, ведь для бетонирования используются морозостойкие добавки. Что же касается переноса сроков монтажа, то это связано с загрузкой завода-изготовителя. Конструкции пришли в область с опозданием, поэтому было решено не дожидаться потепления.

Монтаж конструкций детских площадок ни в одном из дворов так и не был завершен. На Гоголя смонтировали только крепления и качели, а на Кропоткина рабочие испугались камер и уехали вместе с конструкцией и инструментами.

Отметим, что деньги на строительство выделила администрация. Подрядчик на двух объектах один и тот же.

#Общество
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