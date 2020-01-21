Новосибирцы жалуются на установку детских площадок зимой

Posted 21 января 2020, 11:19
Published 21 января 2020, 11:19
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Жители домов на улице Кропоткина и Гоголя возмущены тем, что в их дворах решили установить детские площадки в минусовые температуры. Они боятся, что конструкции, которые рабочие вбивают в промерзлую землю, могут повредиться.
Как рассказали местные жители «Вести Новосибирск», работы должны были провести еще в теплое время года. В администрации попытались успокоить граждан, заверив, что зимнее строительство детской площадки безопасно, ведь для бетонирования используются морозостойкие добавки. Что же касается переноса сроков монтажа, то это связано с загрузкой завода-изготовителя. Конструкции пришли в область с опозданием, поэтому было решено не дожидаться потепления.
Монтаж конструкций детских площадок ни в одном из дворов так и не был завершен. На Гоголя смонтировали только крепления и качели, а на Кропоткина рабочие испугались камер и уехали вместе с конструкцией и инструментами.
Отметим, что деньги на строительство выделила администрация. Подрядчик на двух объектах один и тот же.