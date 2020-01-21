Новосибирцы жалуются на установку детских площадок зимой

Как рассказали местные жители «Вести Новосибирск», работы должны были провести еще в теплое время года. В администрации попытались успокоить граждан, заверив, что зимнее строительство детской площадки безопасно, ведь для бетонирования используются морозостойкие добавки. Что же касается переноса сроков монтажа, то это связано с загрузкой завода-изготовителя. Конструкции пришли в область с опозданием, поэтому было решено не дожидаться потепления.