Центр развития промышленности и предпринимательства в Новосибирской области могут ликвидировать

Аудиторы выявили, что предприятие после того, как срок аренды закачивался, не проводили конкурсные процедуры и позволяли оставаться компаниям в помещениях по льготной ставке. Кроме того, оборудование для бизнес-инкубаторов, как новое, так и бывшее в употреблении, но в рабочем состоянии, пылится на складе уже более 10 лет. Предприятие могло его реализовать, но не сделало это, показав неэффективность использования госимущества. В отчете КСП также говорится о просроченной задолженности за аренду – 46,16 млн рублей.