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Posted 21 января 2020, 07:55

Published 21 января 2020, 07:55

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Центр развития промышленности и предпринимательства в Новосибирской области могут ликвидировать

21 января 2020, 07:55
Аудиторы нашли нарушения в работе ГУП НСО «НОЦРПП

Контрольно-счетная палата Новосибирской области на основании найденных во время проверки недочетов в работе Центра развития промышленности и предпринимательства предложила закрыть учреждение.

Аудиторы выявили, что предприятие после того, как срок аренды закачивался, не проводили конкурсные процедуры и позволяли оставаться компаниям в помещениях по льготной ставке. Кроме того, оборудование для бизнес-инкубаторов, как новое, так и бывшее в употреблении, но в рабочем состоянии, пылится на складе уже более 10 лет. Предприятие могло его реализовать, но не сделало это, показав неэффективность использования госимущества. В отчете КСП также говорится о просроченной задолженности за аренду – 46,16 млн рублей.

Контрольно-счетная палата предложила ликвидировать ГУП НСО «НОЦРПП», а его имущество передать в казну Новосибирской области и провести его оценку. Также предстоит узнать потребность предпринимателей в аренде или выкупе имущества центра.

На заседании в Заксобрании НСО, где был заслушан отчет КСП, сообщили об увольнении директора Сергея Яркова.

Справка:

ГУП НСО «НОЦРПП включает в себя Центр предпринимательства и Центр экспорта. В управлении предприятия находится здание бизнес-инкубатора в Кольцово и помещения на Объединения, 9, 9/1. Также центр сдает в аренду компаниям три четверти своего имущества.

#Экономика
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