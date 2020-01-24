Новосибирские льготники потребовали у администрации Новосибирского района вернуть землю, выделенную коммерсантам

Десятки ветеранов локальных войн и глав многодетных семей вышли на пикет перед администрацией Новосибирского района. На повестке – земельный вопрос. Собравшиеся уверены - несколько тысяч гектаров земли вокруг Новосибирска районные власти в бытность руководителей Василия Борматова и Александра Соболевского выделили незаконно. Таким образом участки вместо льготников получили несколько предприимчевых новосибирцев, позже перепродавших землю по рыночным ценам. Конкретные претензии к участникам серой земельной схемы озвучил организатор пикета: «Необходимо вернуть земли в государственную собственность и раздать их льготным категориям граждан, которые стоят на очереди. Это продолжение истории с бывшим главой Новосибирского района Василием Борматовым. По нашим оценочным суждениям, там порядка 7000 гектаров. Это позволит закрыть всю очередь льготников Новосибирской области. Мы требуем от нового руководства района Андрея Михайлова, которого поставили первые лица области для наведения порядка, чтобы он провёл ревизию и вернул земли для дальнейшего выделения их льготникам», — подытожил Владимир Кириллов. В декабре на Atas.info вышла подробная статья с расследованием новосибирских общественников. По примерным оценками во время руководства районом Василия Борматова и Александра Соболевского ушло «налево» около 12 000 земельных участков. При этом ни один из руководителей не попал под уголовное преследование. Правда, в отношении Василия Борматова было заведено дело, но впоследствии закрыто, да еще и с правом реабилитации. Меж тем, в кулуарах новосибирской политики только ленивый не говорил, что Андрей Травников снял с руководства районом Александра Соболевского именно потому, что последний не навел порядок с земельным хозяйством после Борматова. А более того, ещё усугубил ситуацию. Как говорят независимые эксперты, если при Борматове речь шла о частых сделках с мелконадробленными участками, то Соболевский реализовал схему, когда землю сразу большими площадями отдавали якобы под крестьянско-фермерские хозяйства, а уже впоследствии дробили.